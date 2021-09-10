10 тысяч подделок за 10 млн гривен: в Киеве мошенник массово подделывал ПЦР-тесты, а также медкарточки о вакцинации

10 тысяч подделок за 10 млн гривен: в Киеве мошенник массово подделывал ПЦР-тесты, а также медкарточки о вакцинации

Мошенническая схема существовала с осени 2020 года.

В Киеве 54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации лиц.

С начала года мошенник изготовил и реализовал почти 10 тысяч подделок на сумму около 10 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Туристические фирмы занимались оформлением документов для выезда за границу, в частности для отдыха в другие страны. Как дополнительную услугу сотрудники предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий для выезда за границу и ПЦР-тесты от имени иностранных лабораторий для возможности въезда на территорию Украины.

Кроме того, указанные лица также изготавливали фальшивые медицинские карты о проведении вакцинации лиц от коронавирусной болезни.

Изготавливались поддельные справки в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, привели клиента.

По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года. В то же время никаких тестов клиентам не проводили.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигуранта и местом изготовления поддельных документов правоохранители изъяли поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек, 16 банковских карточек, которые использовали в своей противоправной деятельности лица, незарегистрированный газовый пистолет.

Установлено, что количество справок, которые реализовывались лицами за май-сентябрь 2021 года составляла 30-50 штук в день, а общее количество лиц, которые воспользовались услугами дельцов составляет более 3 500 человек.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам схемы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, а также лиц, которые им воспользовались.

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