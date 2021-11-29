В аэропорту "Борисполь" погрузчик врезался в самолет: воздушное судно пришлось заменить (фото)

Самолет был выкрашен в брендовые цвета футбольного клуба "Шахтер".

В аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 28 ноября, погрузчик врезался в самолет, который должен был лететь в Ереван. Поэтому пассажиров пересадили на другое воздушное судно.

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Об этом сообщает Бориспольское райуправление полиции.

По данным полиции, пассажиры летели в Ереван, однако из-за повреждения самолета они вынуждены были больше часа ждать в аэропорту.

"Ленточный погрузчик при подъезде к переднему багажному отсеку воздушного судна повредил воздухозаборник правого двигателя. Это стало причиной задержки рейса в Ереван на 1 час 11 минут. Воздушное судно пришлось заменить", — сообщили в полиции.

Об инциденте служба контроля безопасности полетов аэропорта "Борисполь" проинформировала Государственную авиационную службу Украины. Представители компаний-участников происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.

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В комментарии "Украинской правде" в авиакомпании SkyUp сообщили, что этот самолет окрашен в фирменные цвета футбольного клуба "Шахтер", поскольку он используется футболистами во время выездных матчей. Однако воздушное судно совершает и обычные пассажирские перелеты, как это было и на момент инцидента. Из-за чрезвычайного происшествия компания заменила самолет.

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