Умоляла о помощи: под Киевом мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки

Умоляла о помощи: под Киевом мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

В Борисполе под Киевом 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

По данным полиции, к ним в понедельник, 29 ноября, в 15:00 обратились неравнодушные соседи, которые сообщили, что на улице Авиаторов в квартире слышат крики умоляющей о помощи женщины.

На место происшествия прибыли патрульные, однако дверь в квартиру была закрыта. Неизвестный сначала отказывался впускать в дом копов, однако впоследствии открыл дверь.

В квартире находился 26-летний мужчина и 21-летняя девушка, которая сообщила об изнасиловании. На место происшествия вызвали следователей. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

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