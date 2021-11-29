В аеропорту "Бориспіль" навантажувач врізався у літак: повітряне судно довелось замінити (фото)

Літак був пофарбований у брендові кольори футбольного клубу "Шахтар".
В аеропорту "Бориспіль" у неділю, 28 листопада, навантажувач врізався у літак, який повинен був летіти до Єревану. Через це пасажирів пересадили на інше повітряне судно.
Про це повідомляє Бориспільське районне управління поліції.
За даними поліції, пасажири летіли до Єревану, проте через пошкодження літака, вони змушені були понад годину чекати в аеропорту.
"Стрічковий навантажувач при під'їзді до переднього багажного відсіку повітряного судна пошкодив повітрозабірник правого двигуна. Це стало причиною затримки рейсу до Єревану на 1 годину 11 хвилин. Повітряне судно довелось замінити", - повідомили в поліції.
Про інцидент служба контролю безпеки польотів аеропорту "Бориспіль" поінформувала Державну авіаційну службу України. Представники компаній-учасників події встановлюють усі обставини інциденту.
У коментарі "Українській правді" в авіакомпанії SkyUp повідомили, що цей літак пофарбований у фірмові кольори футбольного клубу "Шахтар", оскільки він використовується футболістами під час виїзних матчів. Проте повітряне судно здійснює і звичайні пасажирські перельоти, як це було і на момент інциденту. Через надзвичайну подію компанія замінила літак.
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