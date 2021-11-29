В аеропорту "Бориспіль" навантажувач врізався у літак: повітряне судно довелось замінити (фото)

Літак був пофарбований у брендові кольори футбольного клубу "Шахтар".

В аеропорту "Бориспіль" у неділю, 28 листопада, навантажувач врізався у літак, який повинен був летіти до Єревану. Через це пасажирів пересадили на інше повітряне судно.

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Про це повідомляє Бориспільське районне управління поліції.

За даними поліції, пасажири летіли до Єревану, проте через пошкодження літака, вони змушені були понад годину чекати в аеропорту.

"Стрічковий навантажувач при під'їзді до переднього багажного відсіку повітряного судна пошкодив повітрозабірник правого двигуна. Це стало причиною затримки рейсу до Єревану на 1 годину 11 хвилин. Повітряне судно довелось замінити", - повідомили в поліції.

Про інцидент служба контролю безпеки польотів аеропорту "Бориспіль" поінформувала Державну авіаційну службу України. Представники компаній-учасників події встановлюють усі обставини інциденту.

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У коментарі "Українській правді" в авіакомпанії SkyUp повідомили, що цей літак пофарбований у фірмові кольори футбольного клубу "Шахтар", оскільки він використовується футболістами під час виїзних матчів. Проте повітряне судно здійснює і звичайні пасажирські перельоти, як це було і на момент інциденту. Через надзвичайну подію компанія замінила літак.

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