Снег и мороз до -4: в Киеве прогнозируют похолодание

Снег и мороз до -4: в Киеве прогнозируют похолодание

Снег будет идти всю неделю.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, до конца недели, 4 декабря, каждый день будет идти снег. Температура воздуха опустится до -4 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, во вторник, 30 ноября, ночью ожидается мокрый снег и похолодание до +1 градуса. Днем облачно, без существенных осадков, температура воздуха +1 +3 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с.

Мокрый снег не будет прекращатся в среду, 1 декабря. Температура воздуха около +1 –1 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Во вторник, 2 декабря, снег прогнозируют только ночью. Температура воздуха 0 -2 градуса, днем +5 +7 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В пятницу, 3 декабря, немного потеплеет. Днем прогнозируется +3 +5 градусов, ночью +1 +3. Утром будет идти мокрый снег. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с.

Ночью в субботу, 4 декабря, ночью пойдет снег и приморозит. Температура воздуха опустится до -2 -4 градусов. Днем облачно и без осадков, -1 +1 градус. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Напомним, что во вторник, 30 ноября, в Украине будет очень ветреная погода, на западе ожидаются мороз и снег, на востоке и юге – днем до 11 градусов тепла.

Погода в Украине: холоднее всего будет на западе, севере и в центре - там ожидают морозы и снег

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