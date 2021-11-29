Одна собака уже была мертвой: в Киевской области в приюте издевались над животными (фото)

Животных перевезут в другой приют.
В селе Кухари Вышгородского района Киевской области в приюте издевались над животными. Когда приехали правоохранители, то они обнаружили там 99 собак, одна из которых была мертвой.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В полицию поступило заявление о жестоком обращении с животными в приюте. Суд разрешил полиции вместе с ветеринаром осмотреть животных, проживавших в приюте.
"На момент проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертвой. В настоящее время волонтеры способствуют в перемещении четырехлапых в приют для временного пребывания животных", — говорится в сообщении.
В полиции открыли производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы и конфискацию животных.
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