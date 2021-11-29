В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку Украины: фото

В этом году непременный атрибут новогодних праздников в столице будет высотой 31 метр.

В понедельник, 29 ноября, на Софийскую площадь в Киеве привезли часть металлических конструкций, из которых будут монтировать искусственную елку на месте будущего новогодне-рождественского городка.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщили организаторы новогоднего праздника, основные работы по установке главной елки страны начнутся во вторник, 30 ноября. Монтаж этой конструкции будет длиться 10 дней. Высота искусственного новогоднего украшения – 31 метр. На ней будет немало игрушек и гирлянд, поскольку она будет шире и объемнее прошлогодней.

После разгрузки металлические конструкции обязательного атрибута новогодних праздников сложили так, чтобы они не мешали пешеходам. Кроме того, здесь разгрузили большие бетонные блоки весом 100 тонн, которые будут служить противовесами для ее устойчивости.

Елка традиционно зажжется своими огнями 19 декабря, в День Святого Николая.

Напомним, традиционно год в Украине начинается с празднований и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением из правил. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

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