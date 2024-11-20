Утром "Шахеды" атаковали Киев: что известно о последствиях

Информации о травмированных нет.
Утром 20 ноября русская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате работы сил ПВО в нескольких районах столицы попадали обломки БпЛА.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
В результате атаки в Подольском районе произошло падение обломков на автомобиль. Пожар не обнаружен. Кроме того, в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении.
В Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.
Напомним, ранее местные власти информировали о том, что в Днепровском районе упали обломки сбитых целей. Произошло возгорание квартиры. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли.