Утром "Шахеды" атаковали Киев: что известно о последствиях

Информации о травмированных нет.

Утром 20 ноября русская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате работы сил ПВО в нескольких районах столицы попадали обломки БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В результате атаки в Подольском районе произошло падение обломков на автомобиль. Пожар не обнаружен. Кроме того, в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении.

В Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.

Напомним, ранее местные власти информировали о том, что в Днепровском районе упали обломки сбитых целей. Произошло возгорание квартиры. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли.

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