В Киеве упали обломки дронов: в одном из районов загорелась квартира

Пока информации о пострадавших нет.
Утром 20 ноября в Киеве в результате атаки беспилотников в Днепровском районе рухнули обломки сбитых целей. Произошло возгорание квартиры.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"В результате атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.
Пока информации о пострадавших нет.
Как сообщалось, сегодня утром жителей Киева просили находиться в укрытиях. Нам по городу фиксировали русские дроны.
Читайте также:
- Россияне ударили ракетой по Прилукам: какие последствия (фото)
- Зеленский назвал причину, по которой Украина может проиграть войну
- Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине сегодня