В Киеве упали обломки дронов: в одном из районов загорелась квартира

Пока информации о пострадавших нет.

Утром 20 ноября в Киеве в результате атаки беспилотников в Днепровском районе рухнули обломки сбитых целей. Произошло возгорание квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет.

Как сообщалось, сегодня утром жителей Киева просили находиться в укрытиях. Нам по городу фиксировали русские дроны.

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