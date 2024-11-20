В КМВА рассказали подробности пожара в Днепровском районе Киева (фото)

Утром 20 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар. Предварительно сообщалось, что причиной стало падение обломков дрона, но впоследствии эту информацию опровергли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"После детального обследования и уточнения данных, падения обломков в результате атаки дронов в Днепровском р-не не подтверждается. Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар ликвидирован. Данные оперативного строительства постоянно обновляются и уточняются", — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Последствия пожара/Фото: КМВА

Последствия пожара/Фото: КМВА

Последствия пожара/Фото: КМВА

Напомним, 20 ноября в Киеве снова прозвучала воздушная тревога, вызванная атаками вражеских дронов. Утром жителей Киева просили находиться в укрытиях. Нам по городу фиксировали русские дроны.

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