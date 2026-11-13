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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве изменили движение транспорта: какие автобусы и троллейбусы будут курсировать

В Киеве пассажиров ждут изменения в работе общественного транспорта. Часть привычных автобусов исчезнет с маршрутов, в городе появятся новые направления и будут курсировать троллейбусы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Троллейбус

Троллейбус / © Facebook/Киевпастранс

С 13 ноября в Киеве меняют движение транспорта. Вместо четырех временных автобусов запускают троллейбусы, а также открывают два новых автобусных маршрута.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Общественный транспорт в Киеве — как меняется движение

С сегодняшнего дня четыре троллейбусных маршрута будут работать по обновленным временным схемам движения:

  • № 30-К — от улицы Милославской до станции городской электрички «Куренивка»;

  • № 43-К — от Дарницкой площади до станции метро «Лыбидская»;

  • № 48 — от станции метро «Лесная» до станции городской электрички «Куренивка»;

  • № 50 — от улицы Милославской до станции метро «Лыбидская».

В связи с выходом троллейбусов на линии в городе отменяют курсирование четырех временных автобусных маршрутов, которые ранее дублировали эти направления: №№ 30-ТР, 34-ТР, 50-ТР и 50-К.

Кроме того, для перевозки пассажиров в столице приступают к работе два новых временных автобусных маршрута:

  • № 30-КА — будет курсировать от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна»;

  • № 43-КА — соединит Кибернетический центр со станцией метро «Лыбидская».

Проезд в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве объявили новые схемы движения между левым и правым берегами Днепра. Изменения касаются сразу трех важных переправ столицы и предусматривают другой порядок проезда для легковых автомобилей, грузовиков и транспорта. Водителям следует заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы правильно спланировать маршрут.

К слову, эксперты рассказали, при каких условиях возможно введение безвозмездного проезда в Киеве и о чем свидетельствует опыт Днепра, Кривого Рога и Харькова.

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