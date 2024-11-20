В Киеве установили дополнительные блокпосты и заграждения: в КГВА назвали причину

Цель – эффективная защита столицы и ее жителей от потенциальных угроз.

Группировки сил и средств обороны Киева, вместе с Киевской городской военной администрацией, полицией и другими подразделениями, регулярно проводят тренировки.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

"В условиях войны, безопасность Киева и защита его жителей нуждается в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", — говорится в сообщении.

Обучение включает развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и инженерных заграждений, а также проверку транспорта и документов.

"По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – добавили в КМВА.

По предоставленной информации, такие тренировки будут проводиться и дальше, чтобы максимально подготовить столицу к защите от потенциальных угроз.

"Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают по защите Киева и его жителей! Верьте в Украину, верьте в ее вооруженные силы и вместе приближаем мир в Украине после нашей победы!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве упали обломки дронов, в одном из районов загорелась квартира.

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