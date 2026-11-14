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В эти выходные, 14–15 ноября, в Киеве будет преобладать сухая и прохладная погода.

Попрогнозусиноптика Натальи Диденко, в Киеве 14–15 ноября осадки маловероятны, а в воскресенье даже возможны солнечные прояснения. Температура воздуха днём будет колебаться от +4 до +6 градусов выше нуля.

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«В дальнейшем сохранится прохладная погода, однако ближайшее повышение температуры воздуха ожидается примерно в среду, 18 ноября», — сообщает Диденко.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 14 ноября облачную погоду с прояснениями. Если ночью пройдут дожди, то днем осадков не будет. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в Киеве ожидается от +4 до +6 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 14 ноября солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не предвидится. Температура воздуха в течение дня составит от +3 до +6 градусов тепла.

Погода в Киеве 14 ноября / Источник: Sinoptik

В воскресенье, 15 ноября, в Киеве весь день будет ясное небо, и облака не затянут его до конца дня. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +6 градусов тепла.

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Погода в Киеве 15 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 ноября.

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