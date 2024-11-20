Из-за атаки в Киевской области есть повреждения: полиция показала фото

О пострадавших пока нет информации.
В результате удара по Киевской области 20 ноября в регионе повреждены учебные заведения, админздания, сельхозтехника, магазины и СТО.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Киевщине. По состоянию на 09:00 зафиксированы повреждения двух учебных заведений, трех административных зданий, сельскохозяйственной техники, двух магазинов и станции техобслуживания.
О пострадавших пока нет информации.
Полицейские осматривают и фиксируют последствия обстрелов. Так, на месте происшествия работают семь следственно-оперативных групп и другие службы.
Напомним, российская армия в ночь на 20 ноября в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В частности, в Киеве работали силы ПВО.
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