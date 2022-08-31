С 1 сентября в Киеве меняется график работы заведений общепита

В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С 1 сентября заведения общественного питания должны закрываться не позднее 22:00 часов. Как известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан. Город живет в условиях военного положения и расслабляться рано", – отметил Поворозник.

Комендантский час в столице действует с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

Также в комендантский час следует соблюдать режим светомаскировки. Выходить можно только во время воздушной тревоги – чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в Киеве будут судить экс-чиновников КП "Плесо" и подрядчика, подозреваемых в хищении 2 млн грн на расчистке ручья Сырец.

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