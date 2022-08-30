Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США и провел с ними переговоры: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар, прибывшими в Киев с визитом.

В ходе встречи глава государства и американские сенаторы обсудили ситуацию на фронте и санкции против страны-террориста России.

Об этом сообщил украинский президент и опубликовал видео встречи у себя на странице в телеграм.

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"Приветствую в Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобучар! Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Подробно обсудили развитие ситуации на фронте. Благодарен Соединенным Штатам за помощь! Она должна продолжаться и наращиваться. Это важно для победы Украины", — говорится в сообщении политика.

Зеленский отметил важность введения визовых санкций против всех граждан Российской Федерации.

"Также должна усиливаться санкционная политика в отношении страны-агрессора. Одним из элементов такого давления должно стать введение визовых ограничений для граждан РФ. Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден решил во второй раз баллотироваться на занимаемый им пост и подал заявку на регистрацию в избирком.

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