Від 1 вересня у Києві змінюється графік роботи закладів громадського харчування

У Києві від 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Від 1 вересня заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00 години. Як відомо, о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян. Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятися зарано", – зазначив Поворозник.

Комендантська година у столиці діє від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки.

Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна тільки під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов’язково слід мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть експосадовців КП "Плесо" та підрядника, яких підозрюють у розкраданні 2 млн грн на розчищенні струмка Сирець.

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