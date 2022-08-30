В Броварах больше недели не будет работать железнодорожный переезд

Объезд будет организован через путепроводы и Броварскую объездную дорогу.

В Броварах в связи с проведением путевых работ с 1 по 8 сентября будет перекрыт железнодорожный переезд на улице Переяславский шлях.

Об этом в обращении к Броварской общине сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"В связи с проведением путевых работ с 8:00 1 сентября до 17:00 8 сентября железнодорожный переезд (ул. Переяславский шлях) будет перекрыт для движения всех видов автотранспорта", — написал он в Facebook.

Объезд будет организован через путепроводы и объездную дорогу Броваров.

"Ограничения будут действовать в течение восьми суток, поэтому заранее планируйте маршруты своего передвижения по автотранспорту на этот период", — добавил Сапожко.

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