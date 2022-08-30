Продажа гуманитарной помощи для нужд ВСУ на 600 тыс. грн: сообщено о подозрении главе благотворительного фонда

Для хранения гуманитарной помощи подозреваемый арендовал помещение в Киеве.

В Киеве руководителя благотворительного фонда подозревают в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ почти на 600 тыс грн.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый наладил механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от предприятий и организаций через продовольственные магазины, торговые заведения, аптеки и физических лиц-предпринимателей.

Как руководитель благотворительного фонда он получил от общества для нужд ВСУ и гериатрического пансионата молочную продукцию на 340 тыс. грн. В дальнейшем он реализовал ее через заведение торговли.

Кроме того, установлен факт присвоения мужчиной более 245 тыс. грн благотворительных взносов, перечисленных ему для нужд воинской части ВСУ.

Для хранения гуманитарной помощи подозреваемый арендовал помещение в Киеве.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли средства связи, компьютерную технику, более 150 ящиков с медикаментами, военную амуницию, аптечки, банковские карточки и черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.

Напомним, двоих львовян разоблачили на продаже автомобилей, ввозимых в Украину на льготных условиях под видом гуманитарной помощи. Незаконную схему продаж авто организовал известный львовский художник.

Торговал гуманитаркой - депутат подозревается в продаже авто для ВСУ

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