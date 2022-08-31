На Киевщине женщина организовала "пирамиду" реализации топлива во время активных боевых действий (видео)

Женщину обвиняют в 83 преступных эпизодах на более 4 миллионов гривен ущерба.
Во время активных боевых действий Киевской области и сложной ситуации с топливом 28-летняя жительница Вышгородщины организовала мошенническую "пирамиду" реализации дизеля и бензина.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Клиенты соблазнялись заниженной ценой товара, заказывали топливо тоннами, платили деньги и в результате оставались ни с чем. Злоумышленница только "кормила" обещаниями как заказчиков, так и поставщиков.
Когда обманутых покупателей и "партнеров" стало слишком много, женщина сбежала в Ровно. Там ее разоблачили сотрудники криминальной полиции Киевщины. Мошеннице уже объявили о подозрении в 83 преступных эпизодах на более 4 миллионов гривен убытков.
Напомним, в Киевской области презентовали проект "Бучанская монета", который создали местные в память о российской оккупации.
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