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Россияне атаковали Киев беспилотниками: подробности от власти

Россияне атаковали Киев беспилотниками: подробности от власти

Киев. / Фото: Associated Press

Информации о разрушении нет.

Ночью 12 сентября российские военные совершили атаку беспилотниками по Киеву. Это уже седьмой обстрел столицы с начала сентября. Воздушную тревогу объявляли трижды и суммарно продолжалось около двух часов.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, по разным направлениям, преимущественно по одному", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, ни один из беспилотников Киева не достался. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все БПЛА на подступах к городу. По данным оперативного возведения, в столице предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по Конотопу Сумской области. Оккупанты массированно атаковали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

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