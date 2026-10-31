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В Киев надвигаются похолодание и дожди: синоптики представили подробный прогноз на выходные
В конце октября в Киеве будет облачная погода с дождями.
В субботу, 31 октября, в Киеве и Киевской области будет облачно.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 31 октября облачную погоду с небольшими дождями.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области в дневные часы будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в Киеве ожидается около 10 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik сообщается, что в Киеве облачная погода сохранится до самого вечера. Утром пройдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +8 градусов тепла.
В воскресенье синоптики прогнозируют в столице облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 октября.
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