В Киев надвигаются похолодание и дожди: синоптики представили подробный прогноз на выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и столичном регионе в эти выходные / © unsplash.com

Реклама

В субботу, 31 октября, в Киеве и Киевской области будет облачно.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 31 октября облачную погоду с небольшими дождями.

Реклама

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области в дневные часы будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в Киеве ожидается около 10 градусов тепла.

Реклама

На метеопортале Sinoptik сообщается, что в Киеве облачная погода сохранится до самого вечера. Утром пройдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +8 градусов тепла.

Погода в Киеве 31 октября / Источник: Sinoptik

В воскресенье синоптики прогнозируют в столице облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 1 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 октября.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров