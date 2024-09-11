В Киеве на футбольной площадке взорвалась граната: полиция нашла подрывника

Страйкбольную гранату на футбольную площадку в Соломенском районе Киева вчера, 10 сентября, бросил 16-летний юнец.

Об этом сообщает полиция Киева.

Взрыв произошел вчера вечером на стадионе в Соломенском районе, где подростки играли в футбол. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что сработала страйкбольная граната. К счастью, обошлось без травмированных, к медикам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс.

Подростки на месте инцидента, вчера, 10 сентября / Фото: Полиция Киева / Facebook

Как оказалось, гранату бросил проживающий неподалеку 16-летний подросток.

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"Юноша, находясь на спортивной площадке среди значительного скопления детей, привел в действие приобретенный месяц назад имитационный боеприпас и бросил его на землю, в результате чего он взорвался", – говорится в сообщении.

Свои действия парень объяснил тем, что якобы так хотел пошутить и испугать присутствующих.

Сейчас с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области пьяный мужчина взорвал гранату. В результате подрыва ранены трое мужчин.

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