В Киеве на футбольной площадке взорвалась граната: полиция нашла подрывника

Как оказалось, гранату бросил проживающий неподалеку 16-летний подросток.
Страйкбольную гранату на футбольную площадку в Соломенском районе Киева вчера, 10 сентября, бросил 16-летний юнец.
Об этом сообщает полиция Киева.
Взрыв произошел вчера вечером на стадионе в Соломенском районе, где подростки играли в футбол. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что сработала страйкбольная граната. К счастью, обошлось без травмированных, к медикам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс.
Как оказалось, гранату бросил проживающий неподалеку 16-летний подросток.
"Юноша, находясь на спортивной площадке среди значительного скопления детей, привел в действие приобретенный месяц назад имитационный боеприпас и бросил его на землю, в результате чего он взорвался", – говорится в сообщении.
Свои действия парень объяснил тем, что якобы так хотел пошутить и испугать присутствующих.
Сейчас с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области пьяный мужчина взорвал гранату. В результате подрыва ранены трое мужчин.
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