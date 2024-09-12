Росіяни атакували Київ безпілотниками: подробиці від влади

Вночі 12 вересня російські військові здійснили атаку безпілотниками по Києву. Це вже сьомий обстріл столиці від початку вересня. Повітряну тривогу оголошували тричі і сумарно тривала близько двох годин.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, жоден з безпілотників Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони збили усі БпЛА на підступах до міста. За даними оперативного зведення, в столиці, попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.