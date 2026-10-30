ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

В многоэтажке в Киеве раздался взрыв: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют

В Киеве эвакуируют жителей ЖК «Новая Англия» из-за пожара.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар (иллюстративный фото)

Пожар (иллюстративный фото) / © Associated Press

В Голосеевском районе Киева в одном из домов жилого комплекса «Новая Англия» вспыхнул пожар, из-за чего началась эвакуация жителей.

Об этом сообщает «Новости.LIVE».

Инцидент произошел на 15 этаже многоэтажки. По предварительной информации, взорвался инвертор. После этого возник пожар, который разгорается и продолжается уже более 15 минут.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют возгорание и помогают людям покинуть опасную зону. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie