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- Киев
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В многоэтажке в Киеве раздался взрыв: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют
В Киеве эвакуируют жителей ЖК «Новая Англия» из-за пожара.
В Голосеевском районе Киева в одном из домов жилого комплекса «Новая Англия» вспыхнул пожар, из-за чего началась эвакуация жителей.
Об этом сообщает «Новости.LIVE».
Инцидент произошел на 15 этаже многоэтажки. По предварительной информации, взорвался инвертор. После этого возник пожар, который разгорается и продолжается уже более 15 минут.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют возгорание и помогают людям покинуть опасную зону. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.