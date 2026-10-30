В многоэтажке в Киеве раздался взрыв: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют

Пожар (иллюстративный фото) / © Associated Press

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В Голосеевском районе Киева в одном из домов жилого комплекса «Новая Англия» вспыхнул пожар, из-за чего началась эвакуация жителей.

Об этом сообщает «Новости.LIVE».

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Инцидент произошел на 15 этаже многоэтажки. По предварительной информации, взорвался инвертор. После этого возник пожар, который разгорается и продолжается уже более 15 минут.

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На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют возгорание и помогают людям покинуть опасную зону. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.

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