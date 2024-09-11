В центре Киева жестоко избили митрополита, который служит в ВСУ: подробности

В центре Киева неизвестные жестоко избили митрополита, служащего в ВСУ! Инцидент произошел в ночь на 11 сентября, когда митрополит Климент возвращался в Михайловский монастырь. Нападавшие остановили его, обратившись "Владыка, благословите", и стали избивать. Полиция Киева отреагировала на инцидент, узнав о нем из социальных сетей.

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Громкий инцидент в столице

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, военнослужащего Вооруженных сил. У мужчины многочисленные раны и ссадины. Сначала об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Друзья, сегодня ночью неизвестные ужасно избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Кроме того, что он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины."

Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Церковный иерарх рассказал, что около 23:00 он направлялся в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. У монастыря трое неизвестных остановили его и стали избивать. Климент добавил, что для того чтобы он остановился, кто-то из трех сказал: "Владыка, благословите!". Он отметил, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения. Поэтому священнослужитель убежден, что нападение было спланировано.

Реакция полиции

На инцидент отреагировала полиция Киева, отметив, что узнала о случившемся во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители сообщили, что уже общаются с потерпевшим и устанавливают обстоятельства произошедшего. Полицейские добавили, что более подробную информацию сообщат впоследствии.

"Указанное событие зарегистрировано, идет проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства."

Кто такой митрополит Климент

Климент – архиерей ПЦУ, митрополит Симферопольский и Крымский. Во время начала оккупации Крыма Россией 2 марта 2014 стал живым щитом на пути российских оккупантов перед украинской воинской частью. Выступает за права жителей оккупированного Крыма, освобождение украинских пленных и активно поддерживал запрет УПЦ МП. Является одним из главных участников в саммите Крымской платформы.

Климент также военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он неоднократно подвергался преследованиям и давлению со стороны оккупационных властей из-за своей проукраинской позиции и деятельности в поддержку украинских военных.

Другие вопиющие случаи

Отметим, что это не единственный вопиющий случай жестокого избиения военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В частности, в городе Смела Черкасской области произошел конфликт между военным и фигурантом ряда уголовных производств. В начале сентября в Фейсбуке опубликовали видео конфликта в центре Смелы. На кадрах видно, как группа молодых людей спортивного телосложения спорит с человеком в военной форме. Во время спора один из мужчин бьет военного по лицу.

Ударившегося военного зовут Анатолий Гончаренко. Он доброволец, два года сражавшийся, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, сейчас находится на больничном после ранения. В сети пишут, что в конце августа военный написал в Facebook об инциденте с родителями, где незнакомцы на дороге устроили аварийную ситуацию и нахамили пожилых людей. Впоследствии в сети появилось видео, где неизвестные молодые люди сначала конфликтуют с Гончаренко, а затем избивают его. Более того, в пабликах сообщают, что криминальный авторитет Долотенко, который, вероятно, и вызвал аварийную ситуацию на дороге с родителями военного, узнал о посте и вызвал мужчину на встречу, ударил в лицо и заставил записать извинения.

После этого Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП виновны его родители. На его лице видны следы избиения.

Жители Смелы быстро идентифицировали человека, который оскорблял военного и заставлял его извиняться. Им оказался известный местный полукриминальный элемент Вадим Долотенко. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.

Какая реакция на конфликт

После того как видео с извинениями избитого Гончаренко повлекли за собой новую волну резонанса, местный бизнесмен и депутат Виктор Овчаренко инициировал проведение в стенах смелянской мэрии расширенного совещания.

На событие публично отреагировали ряд активистов и военных. В частности, бывший секретарь Черкасского городского совета, а ныне военнослужащий, уроженец Смелы Ярослав Нищик, призвал компетентные органы отреагировать на инцидент.

Также на конфликт отреагировал народный депутат и военный Сергей Рудык. Он рассказал, что Гончаренко и его семьи угрожали расправой. По его словам, после огласки собралась внеочередная сессия горсовета, однако никакого результата это не дало. Более того, Рудик утверждает, что бандит уже фактически избежал наказания.

Нардеп официально обратился к министру внутренних дел по поводу проведения служебного расследования бездействия смелянских полицейских, отстранения руководства местной полиции и открытия уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений. Нардеп Давид Арахамия и начальник Черкасской ОВ тоже отреагировали на избиение военного в Смеле.

Министр внутренних дел тоже сказал свое слово. И только после реакции общественности полицейские задержали 28-летнего подозреваемого Долотенко в избиении ветерана войны в Смеле Черкасской области. Злоумышленник скрывался в гостинице. Во время обысков у него обнаружили оружие и, вероятно, наркотики. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Кроме того, по месту жительства подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли, вероятно, наркотическое средство и оружие. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

"Также по факту избиения ветерана в городе Смела в Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УКУ (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 УКУ (Требование), по которым фигуранту 2040. о подозрении в процессуальном порядке"

Между тем, в сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация произошла не полностью разобранной", и он "не хотел, чтобы так получилось".

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