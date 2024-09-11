В Киеве впервые пройдет необычный марафон: кого приглашают для участия

В Киеве на территории ВДНХ 21-22 сентября состоится безбарьерный марафон, к которому приглашаются приобщиться людей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения. Локация марафона и трассы будут специально оборудованы.

Регистрация осуществляется через приложение RaceNext.

Организаторы сообщают, что стартовый городок обустроят пандусами и адаптированными информационными указателями, разместят стойку быстрой регистрации и безбарьерную сцену для награждения участников, организуют места по уходу за детьми и кормления животных, внедрят альтернативные сигналы старта забегов для людей с нарушением зрения и слуха. К проведению события также привлекут переводчиков на жестовом языке и спортивных сопроводителей.

Участники марафона получат стартовый набор, содержащий рюкзак, стартовый номер и крепеж для него, электронный чип, гид участника, бутылку воды, подарки от партнеров и медаль финишера.

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Присоединиться к марафону могут люди с нарушением слуха и зрения, на колесных креслах, на протезах, люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках, беременные, бегуны с домашними животными, люди постарше и все желающие. Цель акции – дать возможность всем, кто мечтает преодолеть марафон, сделать это без каких-либо барьеров.

К участию приглашают как опытных бегунов, так и тех, кто впервые будет бежать. Желающие присоединиться к марафону могут выбрать дистанцию в 5 км, 10 км, 21 км, 42 км и забеги для детей на 500 и 100 метров.

"Только за два последних года войны 300 000 украинцев получили статус людей с инвалидностью. Все события и просторы вокруг должны стать безбарьерными. И марафоны должны стать доступными, отвечать запросу украинского общества. Мы видим, что на известных марафонах в Нью-Йорке и Лондоне уже есть дистанции для людей на колесных креслах, и они имеют равные с другими марафонцами возможности преодоления дистанций и установления рекордов. Бег в Украине должен стать доступным, поэтому в этот осенний беговой сезон мы впервые организовываем марафон с возможностью бегать всем. Мы хотим показать, что у мечты нет барьеров и каждый человек может быть марафонцем”, — объяснила цель этой акции Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты, участница и организатор марафонов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов от марта 2023 года, в Украине имели инвалидность 2,7 миллиона гражданских лиц и около 500 тысяч участников боевых действий. из-за войны количество инвалидов растет.

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