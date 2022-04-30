Полиция Бучанщины разоблачила мародера, обокравшего салон красоты в Вишневом: видео

Злодеем оказался 41-летний местный житель.
Полиция Бучанщины разоблачила мародера, обокравшего салон красоты в Вишневом под Киевом.
Об этом сообщила полиция в Киевской области.
"Злодеем оказался 41-летний местный житель, который воспользовался отсутствием администратора заведения и похитил средства", — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Вору грозит наказание на срок до восьми лет.
Полиция Бучанщины разоблачила мародера, который обворовал салон красоты в Вишневом Злодеем оказался 41-летний местный житель, воспользовавшийся отсутствием администратора заведения и похитивший средства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Вору грозит наказание на срок до 8 лет. #полиция #полицияКиевщины Национальная полиция Украины Взгляд Приирпення — информационное агентство МВД Украины УНИАН УНН — Украинские Национальные Моя Киевщина Украинская правда Столичный регион Цензор.НЕТОпубликовано Полиция Киевской области Суббота, 30 апреля 2022 г.
Напомним, в Ивано-Франковске 55-летний переселенец обворовал укрытие, которым сейчас служит помещение одного из местных ресторанов. Мужчина, подбирая электронный код на двери, сумел проникнуть в помещение, в котором оборудовано бомбоубежище. Впрочем, сработала сигнализация. Полицейским удалось оперативно задержать вора.
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