В Литве собирают стекло для Украины: привезут в Бородянку

В столице Литвы Вильнюсе объявили сбор оконного стекла для Украины. Его привезут в Бородянку и другие города и села, наиболее пострадавшие от российского вторжения.
Мэр Ремигиус Шимашюс в Facebook призвал горожан приносить остатки стекла и стеклопакетов. Он также попросил приобщиться местных предпринимателей, занимающимся изготовлением стекла.
"Во многих домах до сих пор есть дыры, а иногда картон для защиты от ветра, но вместе с тем и темнота. Украине нужно оконное стекло – давайте им поможем", — написал глава столицы.
Для удобства местные власти организовали несколько пунктов сбора и создали сайт, где можно узнать всю информацию об инициативе. Приносить можно стеклянные листы не менее одного квадратного метра, даже с рамами, и стеклопакеты.
"А позже, как я уже говорил, мы перейдем к большим вещам – Украину можно отстроить лучше, чем была", — написал мэр Литвы.
Напомним, поселок Бородянка неподалеку от столицы Украины — Киева, значительно пострадавшего из-за российской оккупации, посетил генсек ООН Антониу Гутерриш.
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