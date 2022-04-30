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Поліція Бучанщини викрила мародера, який обікрав салон краси у Вишневому: відео

Поліція Бучанщини викрила мародера, який обікрав салон краси у Вишневому: відео

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Поліція Бучанщини викрила мародера, який обікрав салон краси у Вишневому: відео

Поліція Київської області

Лиходієм виявися 41-річний місцевий мешканець.

Поліція Бучанщини викрила мародера, який обікрав салон краси у Вишневому під Києвом.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Лиходієм виявися 41-річний місцевий мешканець, який скористався відсутністю адміністратора закладу та викрав кошти", - йдеться у повідомленні поліції.

Нині щодо вказаного факту проводиться досудове розслідування.

Злодію загрожує покарання на термін до восьми років.

Поліція Бучанщини викрила мародера, який обікрав салон краси у Вишневому Лиходієм виявися 41-річний місцевий житель, який скористався відсутністю адміністратора закладу та викрав кошти. Нині щодо вказаного факту проводиться досудове розслідування. Злодію загрожує покарання на термін до 8 років. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Приірпіння - інформаційна агенція МВС України УНІАН УНН - Українські Національні Новини Моя Київщина Українська правда Столичний регіон Цензор.НЕТ

Опубліковано Поліція Київської області Субота, 30 квітня 2022 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 55-річний переселенець обікрав укриття, яким нараз слугує приміщення одного з місцевих ресторанів. Чоловік, підбираючи електронний код на дверях, зумів проникнути до приміщення, в якому облаштоване бомбосховище. Втім, спрацювала сигналізація. Поліцейським вдалося оперативно затримати злодія. 

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