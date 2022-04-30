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Еще в пяти населенных пунктах Киевщины возобновили газоснабжение — ОВА

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Еще в пяти населенных пунктах Киевщины возобновили газоснабжение — ОВА

pixabay.com

Полностью завершены работы по возобновлению газоснабжения в 117 населенных пунктах области.

В Киевской области удалось возобновить газоснабжение еще в пяти населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк.

"Полностью завершены работы по восстановлению газоснабжения в 117 населенных пунктах Броварского, Вышгородского, Фастовского и частично Бучанского районов. Речь идет о 107 тыс. 740 объектах потребителей. За предыдущие сутки поставки газа возобновили еще в пяти населенных пунктах", — написал он. 

Напомним, в Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам.

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