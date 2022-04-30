Делегация мэрии Риги передала Киеву 11 современных пассажирских автобусов и гуманитарную помощь: видео

На каждом автобусе есть принт из символического мурала с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником. Городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.
Делегация мэрии Риги передала Киеву 11 современных пассажирских автобусов и гуманитарную помощь.
Сейчас городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Сегодня, 30 апреля, наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги, передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также гуманитарную помощь. Это для нас сегодня очень важно. Нам нужно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта. Делать передвижение по городу, особенно в этих сложных условиях, комфортным для киевлян", — отметил Кличко.
Мэр Киева поблагодарил вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса за его визит, чтобы лично передать эту помощь и поддержать киевлян.
"Это для нас – свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу", — добавил он.
На каждом автобусе есть принт из символического мурала с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником.
Киев и Рига договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Напомним, в Киеве на Певческом поле в скором времени откроется выставка тюльпанов.
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