Делегация мэрии Риги передала Киеву 11 современных пассажирских автобусов и гуманитарную помощь: видео

На каждом автобусе есть принт из символического мурала с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником. Городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.

Делегация мэрии Риги передала Киеву 11 современных пассажирских автобусов и гуманитарную помощь.

Сейчас городские власти Риги рассматривают возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Сегодня, 30 апреля, наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги, передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также гуманитарную помощь. Это для нас сегодня очень важно. Нам нужно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта. Делать передвижение по городу, особенно в этих сложных условиях, комфортным для киевлян", — отметил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса за его визит, чтобы лично передать эту помощь и поддержать киевлян.

"Это для нас – свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу", — добавил он.

На каждом автобусе есть принт из символического мурала с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником.

Киев и Рига договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, в Киеве на Певческом поле в скором времени откроется выставка тюльпанов.

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