В Киеве задержали вероятных корректировщиков ракетного удара по многоэтажке

Подозрительные лица проводили фотосъемку результатов разрыва ракет и пересылали их на российские мобильные терминалы.

В Шевченковском районе города Киева, где в результате попадания российских ракет была разрушена многоэтажка, сотрудники полиции задержали двух человек, которые фотографировали последствия разрушения и отправляли изображения на российские ресурсы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"Правоохранителями, в том числе силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере два подозрительных лица, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы", — отметил он.

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Как выяснилось, задержанные были подписаны на пророссийские интернет-ресурсы и Telegram-каналы, а содержимое их телефонной книги было "специфичным". Специалисты Киберполиции собирают доказательства возможной причастности задержанных к коллаборационной деятельности.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Ее тело обнаружили сегодня под завалами дома в Шевченковском районе столицы.

После ракетного удара по Киеву погиб один человек

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