Под Киевом пропала 12-летняя девочка: фото, приметы

Под Киевом пропала 12-летняя жительница Белогородки Анастасия Сивак.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В Бучанское управление полиции Киевщины 13 апреля в 12:45 обратилась мать и сообщила об исчезновении ребенка. Вчера вечером дочь в разговоре отметила, что поедет в Киев к знакомому. Больше малолетняя на связь не выходила", — отметили в полиции.

На поиск ребенка оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины. Правоохранители установили, что девочка в среду, 12 апреля, находилась в районе метро "Левобережная".

Приметы Анастасии: рост — 154 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы.

Девушка была одета в оранжевую куртку, темные джинсы, коричневые кроссовки. Еще у нее была черная сумка через плечо и зонтик.

Фото: Полиция Киевской области

"Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить 102 или по телефонам 073-047-24-28, 066-063-62-88", — отмечают в полиции.

Напомним, под Киевом 13-летний мальчик на скутере въехал в автомобиль.

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