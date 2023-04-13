Жители Киева смогут посетить ночные богослужения на Пасху: что известно

В столице не отменяли комендантский час: продлится с 00:00 до 05:00.

Жители Киева смогут посетить службы в храмах пасхальной ночью. Для этого следует прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

В столице храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля. В субботу, 15 апреля, вечерние молебны проведут с 15:00 до 23:00. В воскресенье, 16 апреля, утренние молебны продлятся с 05:00 до 18:00.

"Однако введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.

При этом комендантский час в Киеве будет продолжаться традиционно – с 00:00 до 05:00. После ее завершения киевляне смогут посетить церковь и освятить пасхальную корзину. Отмечается, что покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа запрещено.

"Верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. Во время объявления воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти к ближайшему зданию гражданской защиты", — добавили в КМВА.

Напомним, в Киеве решили не отменять на Пасху, 16 апреля, комендантский час. Она будет продолжаться, как обычно, с 00:00 до 05:00.

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