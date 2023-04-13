В Киеве незаконно сносят памятник архитектуры "Дом с насекомыми": фото

В историческом центре Киева сносят дом Марии Станиславской, более известный как "Дом с насекомыми".

Как сообщает активист Дмитров Перов, дом под номером 93 по улице Владимирской был построен еще в 1893 году.

В 2021 году Департамент охраны культурного наследия КГГА внес это здание в список памятников города Киева по Голосеевскому району. Однако в 2022 году Окружной административный суд столицы лишил здание этого статуса, и решение по делу 640/22099/21 так и не вступило в силу.

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Уже в начале 2023 года Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу, и Шестой апелляционный административный суд продолжил рассмотрение дела.

Не дождавшись финального решения, застройщик приступил к строительству новой многоэтажки и решил снести памятник архитектуры.

На паспорте объекта отмечено, что застройщик планирует провести капитальный ремонт здания. На площадку приехали представители национальной полиции.

Еще в 2021-м рабочие застройщика разрушили интерьер памятника – модерновый декор с растениями и насекомыми над парадной лестницей, из-за которого здание и получило свое название – "Дом с насекомыми".

"Дом с насекомыми" – трехэтажный доходный дом последней трети XIX века, принадлежавший Марии Станиславской. Дом известен современным лепным декором, изображающим растения и насекомых (жуков и мух).

Напомним, ночью в Киеве снесли усадьбу Барбана XIX века.

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