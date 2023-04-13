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Животные умирали в страшных муках от разрыва сердца: в Березани на Киевщине отравили бездомных собак

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Животные умирали в страшных муках от разрыва сердца: в Березани на Киевщине отравили бездомных собак

Фото: Credits

Полицейские опросили возможные участники происшествия и продолжают выяснять другие обстоятельства этого преступления.

В Березане на Киевщине отравили бездомных собак.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Во время мониторинга социальной сети Facebook правоохранители обнаружили публикацию по поводу вероятного совершения преступления - отравления беспризорных собак в городе. Сотрудники полиции проверили указанную информацию.

Полицейские опросили возможных участников происшествия и продолжают выяснять другие обстоятельства этого преступления.

Местные жители говорят, что собак отравили таблетками, животные скулили и умирали в страшных муках.

"Как объяснила ветврач, у собаки от спазмов и судорог перекрывается дыхание и разрывается сердце. Одну из отравленных собак нам удалось спасти, а две — в страшных муках умерли", — сообщил житель Березани Анатолий.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Следователи Броварского управления полиции Киевщины по факту жестокого обращения с животными начали досудебное расследование (ч.1 ст.299 УКУ). Следственные действия продолжаются.

"Если вам известны любые обстоятельства преступления, обращайтесь в полицию или спецлинию "102", — отметили в Броварском районном управлении полиции.

Напомним, в Киеве на Соломенке собаку выбросили из окна многоэтажки. Песик погиб.

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Дата публикации
Просмотры
301
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