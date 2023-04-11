Рана у глаза и вырванные волосы: на Киевщине собаки из питомника напали на маму с ребенком (фото)

Девочка после нападения животных не встает и плачет по ночам.

В Киевской области собаки породы кане-корсо напали на 35-летнюю женщину, которая вместе с 7-летней дочерью вышла на прогулку. Полиция открыла дело.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Когда мама с ребенком вышли на прогулку, их сосед вывел погулять на поводке, но без намордников собак породы кане-корсо.

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Мужчина является владельцем питомника собак. Когда он выводил животных, то забыл закрыть дверь питомника, и находившиеся внутри собаки выбежали во двор и покусали маму с ребенком.



Женщина и дочь получила многочисленные раны туловища и конечностей.



Следователи уже начали расследование по факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Заметим, что речь идет о частном питомнике Big invincible Star, который принадлежит Дмитрию Смияну. На питомник уже давно жалуются жители села, утверждая, что хозяева не следят, чтобы собаки не выбегали со двора. Люди рассказывают, что Смиян может вообще уехать из дома по делам и не закрыть ворота. Тогда большие собаки спокойно гуляют по селу, пугая прохожих.

Детали истории

По информации издания Obozrevatel, инцидент произошел 10 апреля в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области. Подробности событий рассказал отец пострадавшей девочки Андрей Заремба.

"Мы утром собирались – я на работу, жена с дочерью в школу. Дочь и жена вышли – и буквально через несколько секунд я слышу ужасный крик. Выбегаю, а там этот хозяин Дима вывел трех собак на поводке гулять и, как всегда, не закрыл ворота. И штук семь огромных псов набросились на дочь. Они потащили ее с тротуара на траву и начали рвать. Хозяин бегает вокруг, других трех собак на поводке бросил, орет, но ничего сделать не может, псы его просто не слушаются", — рассказал мужчина.

Ему сначала удалось отбить у животных дочь, а затем жену. Женщину за ноги рвали сразу четыре собаки, еще три – подбирались к ее голове.

"Я бросился, отогнал троих, накрыл ей голову курткой, чтобы они до горла не добрались, потом отогнал остальных и понес жену в угол между изгородями, чтобы хоть со спины не напали на нее", – рассказал Заремба.

По его словам, он сам вызвал для родных "скорую", а владельцы собак не делали ничего.

Мужчина утверждает, что этот инцидент Смиян пытался искупить, дав ему 400 дол. Заремба отказался от денег.

Фото: Cane Corso Kennel "Big Invincible Star" FCI

Пострадавших забрали в больницу. У мамы с дочкой рваные раны на ногах, в области поясницы, на теле. У девочки есть рана от укуса в районе глаза, вырванный кусок волос. Она не может вставать и плачет по ночам. Врачи говорят, что пострадавших ждет длительное лечение.

Что говорят зоозащитники

Как сообщила зоозащитница, администратор Facebook-группы Dog help Ukraine Нина Дорощук, правоохранители вызвали на место Госветеринарную службу. Работники службы должны отправить собак на карантин, ведь неизвестно, здоровы ли они.

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"Полиция 40 минут ждала представителей этой службы, но никто так и не приехал. Потом они заявили, что это не их обязанность, мол, нужно было обращаться в инспекцию. Хотя закон четко говорит, что в таких случаях нужно обращаться в Госветеринарную службу", – рассказала Дорощук.

Староста села Екатерина Пасюк говорит, что отправила в питомник ветеринаров, чтобы проверили, есть ли документы на животных и нет ли у них бешенства. В то же время Пасюк заверила, что ранее жалоб на хозяев собак не поступало.

Что говорит владелец питомника

Сам владелец питомника комментировать ситуацию не захотел.

"Я без адвоката ничего говорить не буду. Мы сейчас в процессе, может быть, завтра он уже у меня будет", – сказал только Смиян.

Зоозащитники утверждают, что владелец собак тренирует их для охраны.

Напомним, в Хмельницкой области 30-летний местный житель убил пенсионерку и поджег квартиру, чтобы замести следы.

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