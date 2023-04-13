Учеба в школах Киева рекомендуют завершить в июне: в КГГА назвали дату

В Департаменте образования и науки отмечают, что во время каникул необходимо продолжать оказывать ученикам психологическую помощь и социально-эмоциональную поддержку.

Департамент образования и науки КГГА советует завершить образовательный процесс в школах Киева 30 июня.

Соответствующий документ Департамента обнародовал в Facebook.

В Департаменте напомнили, что постановлением Кабмина от 24.06.2022 N 711 определено, что образовательный процесс в 2022/2023 учебном году продлится до 30 июня.

Школам Киева предлагают:

внести изменения в работу учебного заведения, создав условия для очного обучения большему количеству учеников: перенести начало уроков на более раннее время (в связи с увеличением светового дня), чтобы организовать проведение уроков в несколько смен;

изменить в мае-июне (для преодоления "образовательных разрывов", углубления и систематизации знаний учащихся выпускных 9-х и 11-х классов) привычную классно-урочную систему на индивидуализированное групповое обучение;

завершить обучение по классно-урочной системе 16 июня Днем последнего звонка;

применить с 19 по 30 июня гибкий и дифференцированный подход к каждому ученику по всем предметам (проведение индивидуальных и групповых компенсаторных занятий/консультаций и т.п.);

выдать выпускникам 9-х и 11-х классов документы об образовании 21-23 июня.

Также сообщается, что в период с 8 по 19 мая Институт последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко проведет повторное мониторинговое исследование знаний учеников 8-х и 10-х классов в форме онлайн-тестирования по пяти учебным предметам: украинский язык, математика, история, физика, химия.

Такое исследование проводят с целью выявления возможных "разрывов в знаниях" по базовым темам, возникшим в связи с реалиями военного положения.

Департамент также обращает внимание, что во время каникул необходимо продолжить работу, направленную на психологическую помощь и социально-эмоциональную поддержку учеников.

Напомним, жители Киева смогут посетить ночные богослужения на Пасху.

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