Під Києвом зникла 12-річна дівчинка: фото, прикмети

Під Києвом зникла 12-річна мешканка Білогородки Анастасія Сівак.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"До Бучанського управління поліції Київщини 13 квітня о 12:45 звернулася мати та повідомила про зникнення дитини. Вчора ввечері донька у розмові зазначила, що поїде у Київ до знайомого. Більше малолітня на зв’язок не виходила", - зазначили у поліції.

На розшук дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини. Правоохоронці встановили, що дитина у середу, 12 квітня, перебувала у районі метро "Лівобережна".

Прикмети Анастасії: зріст - 154 сантиметри, худорлявої статури, темне волосся.

Дівчина була одягнена у помаранчеву куртку, темні джинси, коричневі кросівки. Ще в неї була чорна сумка через плече та парасолька.

Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування розшукуваної, просимо повідомити 102 або за телефонами 073-047-24-28, 066-063-62-88", - зазначають у поліції.

Нагадаємо, під Києвом 13-річний хлопчик на скутері в’їхав у автівку.

Читайте також: