Под Киевом будут раздаваться взрывы: что известно

В Вышгородском районе под Киевом во вторник, 12 марта, будут проводиться взрывные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"На территории Вышгородского района проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в районе могут звучать звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Киевская ОВА просит жителей сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информацию только из официальных источников.

Напомним, в Киеве прозвучала "юбилейная" – тысячная – воздушная тревога.

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