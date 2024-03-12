Под Киевом будут раздаваться взрывы: что известно

В Вышгородском районе ведутся взрывные работы.
В Вышгородском районе под Киевом во вторник, 12 марта, будут проводиться взрывные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"На территории Вышгородского района проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в районе могут звучать звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Киевская ОВА просит жителей сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информацию только из официальных источников.
Напомним, в Киеве прозвучала "юбилейная" – тысячная – воздушная тревога.
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