На Киевщине из задымленной квартиры спасены двое детей и их пушистый любимец: фото

Малышам повезло, что их крики о помощи услышали соседи и позвонилина 101.

В Макарове на Киевщине из задымленной квартиры спасены двое детей и их пушистый любимец.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"11 марта в 12:54 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в поселке Макаров на ул. Проектной. К месту происшествия была направлена очередная стража 32-й Государственной пожарно-спасательной части Макарова. Спасатели установили, что задымлен пятый этаж многоквартирного жилого дома", – говорится в сообщении.

Задымление произошло на пятом этаже многоквартирного дома / Фото: ГСЧС в Киевской области

Включившись в звено и поднявшись на пятый этаж, специалисты Службы спасения увидели возле одной из дверей местных жителей, пытавшихся открыть входную дверь. Их эвакуировали. Дверь деблокирована. Обследовав помещение, нашли на балконе двоих детей 2012 и 2021 годов рождения, сразу вынесли их и передали врачам скорой.

Дети надышались угарным газом и были очень напуганы.

Дети были очень напуганы / Фото: ГСЧС в Киевской области

Также спасатели вынесли на воздух кота без сознания, которого удалось откачать.

Спасатели передали детей врачам скорой / Фото: ГСЧС в Киевской области

"Пожар ликвидировали в 13:37, после чего появилась мать детей. Она не стала комментировать то, что дети были без присмотра и свое отсутствие. А малышам повезло, что их крики о помощи услышали неравнодушные соседи и позвонили на 101", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта вспыхнул камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тяглое, граничащим с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.

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