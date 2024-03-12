Під Києвом лунатимуть вибухи: що відомо

У Вишгородському районі під Києвом у вівторо, 12 березня, проводитимуться вибухові роботи.

Про це повідомляє пресслужбу Київська обласна військова адміністрація.

"На території Вишгородського району проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в районі можуть лунати звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА просить мешканців зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, у Києві пролунала "ювілейна" – тисячна – повітряна тривога.

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