У Києві засудили охоронця ЖК, який попереджав мешканців про прихід ТЦК: як його покарали

Чоловік писав у закритій групі мешканців ЖК у Telegram про прихід "гостей з ТЦК".

Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід працівників ТЦК, що приходили роздавати повістки.

Про це ідеться у вироку суду.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал", а потім писав про це в закритій групі мешканців ЖК у Telegram.

Так, він писав: "У нас знову в гостях ТЦК", "Адресна роздача повісток", "Повістки адресно".

В ухвалі суду наголошують, що охоронець мав "стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності ТЦК" і робив це, аби військовозобов'язані могли уникнути мобілізації.

Обвинувачений визнав свою провину, розкаявся і запевнив, що у майбутньому не чинитиме більше такого. Уродженця Довжанська (колишня назва. – Свердловськ) суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

Раніше ми писали, скількох українців покарали за ухилення від військової служби.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську на понад 100 тисяч гривень оштрафували блогера, який створив мережу Telegram-каналів та поширював там інформацію про роздавання повісток.

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