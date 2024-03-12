У Києві пролунала "ювілейна" повітряна тривога: скільки разів у столиці оголошували небезпеку

Жити з постійною загрозою ракетних обстрілів і авіаударів стало суворою реальністю для киян після 24 лютого 2022 року.

За понад два роки повномасштабної війни Росії проти України у столиці пролунало рівно 1000 сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Загальна тривалість цих 1000 оголошень небезпеки у Києві сягнула 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 діб безперервного перебування в укриттях та бомбосховищах — півтора місяця життя у страху та напруженому очікуванні чергового нападу з повітря.

"Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми – переможемо!" — наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Статистика тривог у Києві від 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найдовша тривога в Києві тривала 7 годин. А найчастіше сигнал небезпеки лунав у п'ятницю.

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