Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: шахраї виманили у киянина 1,7 млн грн, погрожуючи "мобілізацією"

У Києві шахраї під виглядом працівників ТЦК та ДБР ошукали підприємця на 1,7 млн грн.

У Києві шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР і під погрозами відправлення на фронт ошукали жителя столиці на 1,7 млн грн.

Про це передає Офіс генпрокурора.

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За словами правоохоронців, один із підозрюваних був давно знайомим з підприємцем. У січні 2024 року зловмисник запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито через стан здоров'я. Вартість своїх послуг "ділок" оцінив у 388 тис. грн.

Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальшої "операції".

Як діяли шахраї

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи погрожували потерпілому "відправленням на фронт: телефонували, відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

Одного разу зловмисники під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого. Під погрозами вони забрали у нього 600 тис грн. за “закриття питання” нібито за підробку військового квитка.

Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до ТЦК і після проходження ВЛК його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову, з чоловіка вимагали гроші, щоб він туди "не потрапив".

Крім того, шахраї просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових.

Загалом зловмисники виманили від постраждалого близько 1,7 млн грн.

"Ділків затримано "на гарячому" в момент отримання 4000 доларів.

Затримання зловмисників "на гарячому"

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.