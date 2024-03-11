На Київщині із задимленої квартири врятовано двох діточок та їхнього пухнастого улюбленця: фото

Малечі пощастило, що їхні крики про допомогу почули сусіди і зателефонували на 101.

У Макарові на Київщині із задимленої квартири врятовано двох діточок та їхнього пухнастого улюбленця.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

"11 березня о 12:54 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у селищі Макарів на вул. Проєктній. До місця події було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини Макарова. Рятувальники встановили, що задимлено п'ятий поверх багатоквартирного житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

Задимлення сталося на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку / Фото: ДСНС у Київській області

Включившись у ланку та піднявшись на п'ятий поверх, фахівці Служби порятунку побачили біля однієї з дверей місцевих мешканців, які намагались відчинити вхідні двері. Їх евакуювали. Двері деблокували. Обстеживши приміщення, знайшли на балконі двох дітей 2012 і 2021 років народження, одразу винесли їх та передали лікарям швидкої.

Діти надихались чадним газом та були дуже налякані.

Діти були дуже наляканими / Фото: ДСНС у Київській області

Також рятувальники винесли на повітря непритомного кота, якого вдалось відкачати.

Рятувальники передали дітей лікарям швидкої / Фото: ДСНС у Київській області

"Пожежу ліквідували о 13:37, після чого з’явилась мати дітей. Вона не стала коментувати те, що діти були без нагляду і свою відсутність. А малечі пощастило, що їхні крики про допомогу почули небайдужі сусіди і зателефонували на 101", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, у Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня спалахнув очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує із забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.

Читайте також: