В Киеве засудили охранника ЖК, который предупреждал жителей о приходе ТЦК: как его наказали

Мужчина писал в закрытой группе жителей ЖК Telegram о приходе "гостей с ТЦК".

Киево-Святошинский райсуд Киевской области признал виновным охранника жилищного комплекса, который информировал жителей о приходе работников ТЦК, которые приходили раздавать повестки.

Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников ТЦК на территорию ЖК "Софиевский квартал", а затем писал об этом в закрытой группе жителей ЖК Telegram.

Так, он писал: "У нас опять в гостях ТЦК", "Адресная раздача повесток", "Повестки адресно".

В определении суда подчеркивают, что охранник имел "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ТЦК" и делал это, чтобы военнообязанные могли избежать мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и заверил, что в будущем не будет больше совершать такого. Уроженца Довжанска (бывшее название – Свердловск) суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Однако, учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Раньше мы писали, скольких украинцев наказали за уклонение от военной службы.

Напомним, что в Ивано-Франковске более 100 тысяч гривен оштрафовали блогера, который создал сеть Telegram-каналов и распространял там информацию о раздаче повесток.

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