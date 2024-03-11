Выдавали себя за работников ТЦК и ГБР: мошенники выманили у киевлянина 1,7 млн грн, угрожая "мобилизацией"

В Киеве мошенники под видом работников ТЦК и ДБР обманули предпринимателя на 1,7 млн. грн.

В Киеве мошенники выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и под угрозами отправления на фронт обманули жителя столицы на 1,7 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Также читайте В Киеве мошенники требовали с родственников военнопленных воинов ВСУ деньги (фото)

По словам правоохранителей, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем. В январе 2024 г. злоумышленник предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи якобы из-за состояния здоровья. Стоимость своих услуг "делок" оценил в 388 тыс. грн.

После получения этой суммы злоумышленник привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, распределивших между собой роли для дальнейшей "операции".

Как действовали мошенники

В течение января-марта 2024 года члены преступной группы угрожали потерпевшему "отправлением на фронт: звонили по телефону, отправляли фейковые скриншоты якобы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности. Таким образом они заставляли мужа платить им снова и снова.

Однажды злоумышленники под видом военных и сотрудников ГБР организовали фейковое задержание потерпевшего. Под угрозами они забрали у него 600 тыс. грн. за "закрытие вопроса" якобы за подделку военного билета.

Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, будто везут пострадавшего в ТЦК и после прохождения ВЛК его отправят служить в Третью отдельную штурмовую бригаду, которая находится в зоне самых ожесточенных боевых действий. И снова, с мужчины требовали деньги, чтобы он туда "не попал".

Кроме того, мошенники просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.

В общей сложности злоумышленники выманили от пострадавшего около 1,7 млн грн.

"Делков задержан "на горячем" в момент получения 4000 долларов.

Задержание злоумышленников "на горячем"

Мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.