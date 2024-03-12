В Киеве прозвучала "юбилейная" воздушная тревога: сколько раз в столице объявляли опасность

Жить с постоянной угрозой ракетных обстрелов и авиаударов стало суровой реальностью для киевлян после 24 февраля 2022 года.

За более чем два года полномасштабной войны России против Украины в столице прозвучало ровно 1000 сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Длительность этих 1000 объявлений опасности в Киеве достигла 1165 часов и 26 минут. Это более 48 суток непрерывного пребывания в укрытиях и бомбоубежищах — полтора месяца жизни в страхе и напряженном ожидании очередного нападения с воздуха.

"Мы закалились. Мы стали сильнее. Мы – победим!" – подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Статистика тревог в Киеве от 24 февраля 2022 года

Напомним, ранее сообщалось, что самая длинная тревога в Киеве продолжалась 7 часов. А чаще всего сигнал опасности звучал в пятницу.

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